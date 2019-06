Spaccio di cocaina e detenzione di armi, arrestato albanese

Firenze – Girava con 7 dosi di cocaina in tasca e la Polizia di Stato scopre nella sua abitazione una pistola non denunciata ed altri 40 grammi di droga.

Nella tarda serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 29 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, durante un controllo in via Faenza, è stato inizialmente sorpreso con in tasca 7 dosi preconfezionate di cocaina e 900 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.