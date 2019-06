Migranti, matrimoni fittizi e documenti falsi: 7 arresti a Livorno

Immigrazione, matrimoni fittizi e documenti falsi: da 500 a 5mila euro per restare in Italia. A Livorno sette persone sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tre di loro sono finiti in carcere mentre agli 4 sono stati concessi gli arresti domiciliari. Le indagini, iniziate a ottobre del 2018 e coordinate dalla procura della Repubblica di Livorno, hanno permesso di scoprire un vero e proprio sistema collaudato attraverso il quale venivano concessi permessi di soggiorno a stranieri che non ne avevano il diritto.

Tutto è partito a ottobre quando un funzionario dell’Inps di Livorno si è accorto di alcune anomalie riguardanti alcuni contratti, inviati per via telematica, che erano palesemente sbagliati e che riportavano sempre lo stesso datore di lavoro. Il soggetto in questione è risultato essere disoccupato e i suoi lavoratori erano tutti extracomunitari che non risiedevano a Livorno. Grazie all’acquisizione del materiale e alla collaborazione con le varie questure del territorio è stato possibile scoprire come agiva l’organizzazione.