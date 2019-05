Calenda: “Come si fa a votare Salvini? Noi abbiamo governato bene”

Arroganti erano e arroganti sono rimasti – Calenda: “Come si fa a votare Salvini che promette cose e non mantiene? Me lo spiego col fatto che il voto in Italia è molto ideologico. Noi abbiamo governato bene. La ragione per cui siamo caduti è che siamo stati arroganti. Abbiamo dato l’impressione di aver risolto tutti i problemi”