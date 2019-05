Operai senza stipendio protestano a Torino

Protesta operai Piazza Castello a Torino. Hanno occupato la torre littoria di piazza Castello a Torino, nel centro storico della città, per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. E’ la protesta di alcuni operai che hanno esposto striscioni con le scritte “Vogliamo i nostri soldi” e “Abbiamo lavorato: pagate”.

Protesta di un gruppo di operai in Piazza Castello a Torino – la protesta sarebbe di alcuni lavoratori edili che chiedono di avere degli arretrati dalla ditta con cui lavoravano e che sarebbe fallita. Hanno annunciato che non scenderanno dalla torre se non avranno risposte.

I manifestanti hanno steso un paio di striscioni sulla balconata. Sul posto anche i vigili del fuoco e alcuni agenti della Digos per convincerli a scendere.

