Difesa, Tofalo rimette il mandato dopo post contro la Trenta?

Nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha criticato la gestione del ministero da parte di Elisabetta Trenta e giovedì ha rincarato la dose sul suo blog accusandola di “errori grossolani“. Il Movimento lo ha sconfessato, prendendo le distanze da quella che è stata definita “una iniziativa personale del sottosegretario, che ci ha sorpreso e che non rappresenta in alcun modo la posizione dei vertici del Movimento, tantomeno degli eletti in parlamento e nelle rispettive commissioni Difesa di Camera e Senato”.

Come riportato dal ilfattoquotidiano.it, nel pomeriggio le agenzie hanno dato notizia di sue presunte dimissioni. Di Maio ha negato di avere “dimissioni formali tra le mani”, spiegando che “in ogni caso decide Conte”. Poco dopo dal Movimento hanno negato la notizia stessa delle dimissioni.