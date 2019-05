Università La Sapienza, abusi sessuali su studentesse. Indagato professore

Avance, spinte, frasi volgari, apprezzamenti sempre rifiutati in una escalation senza fine. Un ginecologo di 67 anni è indagato per molestie sessuali ai danni delle sue studentesse all’Università La Sapienza e al policlinico Umberto I. In particolare, ad accusare il professore sono due dottoresse specializzande. In attesa di una svolta nelle indagini, ormai giunte al termini, il prof è stato sospeso dalle attività accademiche.

Secondo quanto denunciato dalle due ragazze, l’uomo le avrebbe molestate pesantemente in più occasioni la scorsa estate. In particolare, nonostante i continui rifiuti da parte delle due specializzande, il prof avrebbe provato un approccio con avance, spinte, frasi volgari e apprezzamenti vari. Tutto questo in una escalation senza fine in cui il prof avrebbe poi alla fine allungato le mani su di loro.