Germania: aumenta la disoccupazione

29 maggio – BERLINO – Piccole crepe, si dirà. Segnali tuttavia di una situaizone economica in peggioramento, in Germania. Ieri, la previsione di un giugno ”gelido” pe ri consumi, oggi la segnalazione che sono aumentati i disoccupati.

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Germania a maggio infatti e’ salito al 5% dal 4,9% segnato ad aprile. Lo rende noto l’Ufficio federale per il lavoro. In termini assoluti i disoccupati sono aumentati di 60mila unita’, portando il numero totale dei senza lavoro in Germania a 2,236 milioni su base destagionalizzata. Un numero ragguardevole, come valore assoluto.