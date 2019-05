Debito eccessivo, ecco la lettera della Commissione UE all’Italia

Condividi

La Commissione chiede al governo chiarimenti sui conti pubblici entro 48 ore. Dombrovskis e Moscovici confermano la volontà di preparare un rapporto sull’Italia: sarebbe il primo passo di una procedura per deficit eccessivo. “L’Italia non ha fatto sufficienti progressi sul debito nel 2018”. Lo scrive la Commissione Ue nella lettera di richiesta di chiarimenti inviata all’Italia. Il nostro paese ha 48 ore di tempo per rispondere e fornire chiarimenti sui nostri conti pubblici. Immediato il riflesso sullo spread che da 277 punti base risale a quota 283.

Cosa dice la lettera Ue – – “Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”. Questo è quanto si legge nella lettera inviata dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario all’Economia, Pierre Moscovici, al ministro dell’Economia Giovanni Tria. Secondo l’agenzia di stampa Agi Dombrovskis e Moscovici confermerebbero l’intenzione di preparare un rapporto sul debito in virtù dell’articolo 126.3 del trattato, che costituirebbe il primo passo di una procedura per deficit eccessivo. Sul rapporto il Comitato Economico e Finanziario (dove sono rappresentati i governi) “dovrà dare la sua opinione”, si legge nel testo. Con la lettera Dombrovskis e Moscovici chiedono all’Italia di presentare i “fattori rilevanti” che giustificherebbero la violazione delle regole e di ricevere una risposta “entro il 31 maggio 2019”.