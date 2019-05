Prefetture: ente arcaico, obsoleto e quanto mai inutile

di Loris Mazzorato – – Le fusioni sono il futuro per le prefetture, ente arcaico, obsoleto e quanto mai inutile. Lontano dal territorio, al servizio dei poteri forti, in quanto non difendono quelli che sono i principi fondamentali della nostra costituzione, sanciti dai nostri padri costituzionalisti e corresponsabili del costante aumento della burocrazia.

Mai come oggi le prefetture sono enti inutili e costosi che non servono altro che a garantire poltrone, un poltronificio al servizio della politica. Mai una volta ho visto i perfetti prendere una posizione forte a favore dei comuni, dei sindaci lasciati soli senza soldi, in palese violazione dei principi costituzionali.

Questo è uno dei motivi per cui è sempre più difficile trovare persone disposte a fare i sindaci mentre troviamo sempre più persone disposte a fare i Prefetti o Vice Prefetti in quanto poltrone ben retribuite e con stipendi da capogiro.