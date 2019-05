Bologna: due marocchini in fuga sulla pista, aeroporto bloccato

Aeroporto di Bologna chiuso per 2 ore per motivi di sicurezza la scorsa notte, a causa di due marocchini, che sono scappati a piedi attraverso la pista, dopo essere atterrati con un volo proveniente da Marrakech. La polizia è sulle loro tracce.

I due erano finiti nei guai per fatti di droga in Italia e per evitare l’arresto erano scappati tornando in Marocco, oggi sono rientrati e fuggiti prima dei controlli. Numerosi i voli in ritardo al Marconi dopo che lo scalo è stato bloccato due ore in mattinata per permettere le prime ricerche della Polaria.