Bomba a Lione, i feriti salgono a 13. Macron: “E’ un attentato”

Almeno tredici persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un pacco bomba a rue Victor Hugo a Lione. L’esplosione della bomba, rinforzata con bulloni e viti, è avvenuta poco dopo le 17:30, nei pressi di una Brioche Dorée, situata in centro città.

Nelle immagini della CCTV, un uomo in berretto con un bermuda beige e una camicia a maniche corte color cachi è stato visto arrivare in bicicletta ed ha lasciato il pacco. È attivamente ricercato.







Diversi feriti sono stati curati in un negozio Jacqueline Riu, situato nelle vicinanze. “Ho visto una decina di persone a terra, compresa una bambina di 6-10 anni”, dice uno studente. Denis Broliquier, sindaco del 2 ° arrondissement della città, ha confermato sul posto che una “bambina di 8 anni” è una dei feriti.

“Nessuno ha veramente capito cosa stava succedendo”, dice l’addetto alla reception di un hotel situato un po ‘più in fondo alla strada. “Poi abbiamo sentito delle urla e ci sono persone che si sono rifugiate nei negozi intorno”. “la polizia è intervenuta cinque minuti dopo l’esplosione”.

“La sezione antiterrorista dell’ufficio del procuratore di Parigi sta indagando”, afferma il procuratore di Parigi. Remy Heitz, il pubblico ministero di Parigi, è atteso sul posto. “Dobbiamo essere cauti ancora, per il momento non è certa una pista, tra un atto terroristico o un regolamento dei conti”. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Lione.

Da parte sua, Emmanuel Macron ha parlato di un “attacco a Lione”, in occasione di un’intervista in diretta con un youtubeur D-2 europeo. “Non spetta a me fare un bilancio, ma a priori, oggi, in questa fase, non c’è nessuna vittima. Ci sono feriti, quindi voglio ovviamente avere un pensiero per i feriti e per le loro famiglie “, ha aggiunto il capo dello stato, senza ulteriori dettagli.

