Luigi Di Maio, “circolare segreta” alle spalle di Salvini

Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all’Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salario minimo. La legge, che ancora non c’è, è la nuova arma di propaganda del Movimento 5 Stelle dopo il reddito di cittadinanza, studiata su misura per controbattere l’asso flat tax in mano a Matteo Salvini.

La circolare firmata da Leonardo Alastra, direttore dell’Ispettorato, “dà la sua interpretazione sui criteri che gli ispettori devono seguire quando vanno a controllare le aziende che incassano incentivi pubblici”, spiega il Corsera.