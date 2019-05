Regionali Piemonte, idea M5s con Chiamparino contro la Lega

Tra i grillini si fa strada l’idea del voto disgiunto: indicare il governatore Pd per fermare il centrodestra. L’ultimo, segnale di avvicinamento è arrivato con la comune posizione sulla casa editrice di CasaPound e la conseguente esclusione dal Salone del Libro. Come scrive Repubblica, in Piemonte, 5Stelle e Pd hanno trovato una linea comune per contrastare l’avanzata della destra e della Lega di Matteo Salvini sui valori della Resistenza. Più che dei due partiti bisogna parlare dei loro rappresentanti più in vista, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Sergio Chiamparino, che fra una settimana sfida il candidato di Forza Italia, ma del nuovo corso filoleghista, Alberto Cirio.

La debolezza del candidato pentastellato, Giorgio Bertola, sta spingendo – sottotraccia perché in pubblico tutti lo negano – i 5stelle a optare per il voto disgiunto, dando preferenze e consensi al simbolo del M5S, ma mettendo una croce su Chiamparino come presidente. O, proposta ancora più indecente, a votare direttamente per il rosso Chiamparino piuttosto che favorire il candidato di destra Cirio, che una volta eletto rischia di essere in balìa della Lega. La voce circola da qualche giorno, ma da quando è diventata di dominio pubblico i consiglieri comunali che sostengono Appendino non fanno altro che smentire.