“Il sangue dei cristiani scorre come liquido senza valore”

Silvana De Mari: ”Il sangue dei cristiani scorre come liquido senza valore. ”.

La nuova Chiesa 2.0 sta annegando nella misericordia fatta di zucchero filato. E Bergoglio non prende un aereo per andare a consolare i parenti dei moerti.