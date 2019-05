Conte: “Gravissimo mettere in dubbio la mia imparzialità”

Dura replica del premier, Giuseppe Conte, al sottosegretario Giorgetti che, in un’intervista a La Stampa aveva messo in dubbio la posizione di super partes da parte dello stesso presidente del Consiglio. “Quando la dialettica elettorale trascende e mette in discussione l’imparzialità del presidente del Consiglio – ha detto Conte – la cosa non è grave, è gravissima”.