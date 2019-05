Pd, Nardella autorizza degrado a piazza Strozzi per propaganda contro Salvini

Firenze – Il sindaco Nardella sdogana il degrado in una piazza storica, che appartiene a tutti i cittadini, dove non si può toccare nulla in nome del decoro e del prestigio della città. Il piddino usa la piazza “pro domo sua” contro Salvini e concede il permesso di esporre lenzuoli alle finestre. Propaganda di partito in un luogo pubblico. Vergogna!