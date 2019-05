Fico ringrazia la prof sospesa che ha strumentalizzato la Shoah per insultare Salvini

Condividi

“Per fortuna in Italia ci sono tanti insegnanti come lei, professoressa. E mi auguro che ce ne saranno sempre di più in futuro”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico, in una lettera aperta alla professoressa di Palermo sospesa, Rosa Maria Dell’Aria.

“Gentile professoressa Dell’Aria – si legge nella lettera, pubblicata sul profilo Facebook di Fico – le scrivo per ringraziarla. Voglio dirle grazie per come è riuscita a fare il suo lavoro, permettendo ai suoi studenti di avere la libertà di elaborare, ragionare e riflettere. Di avere libertà di esprimersi. È questo quello che la scuola deve fare, fornire gli strumenti perché i ragazzi sappiano approfondire e costruire le proprie opinioni. E contribuire all’approfondimento del dibattito, senza censura. Se si raggiunge questo obiettivo, se si creano spazi liberi di espressione e confronto, non sta a nessuno giudicare il suo lavoro. E ai ragazzi dico: siate sempre curiosi e critici, ed esprimete le vostre perplessità, opinioni, preoccupazioni o soddisfazioni. La politica e le istituzioni devono essere giudicate, devono essere criticate e soprattutto devono confrontarsi, senza avere paura delle critiche e dei giudizi. In questi mesi ho spesso incontrato ragazzi delle scuole, a Montecitorio come nel resto d’Italia, e a loro ho sempre chiesto sincerità e franchezza”, conclude Fico. (askanews)