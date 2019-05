Sea Watch sfida la guardia di finanza e naviga verso l’Italia

“Una nave di una ong straniera sfida la guardia di finanza! Erano prima in acque libiche e poi in acque maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori ma scafisti, e come tali verranno trattati. Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono chiusi”.

Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sul caso della nave “Sea Watch 3” della ong tedesca Sea Watch che mercoledì ha prelevato 65clandestini, fra cui i soliti scudi umani (donne, bambini e anche un disabile)