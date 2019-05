Lite per spazzatura nel centro di accoglienza, denunciato nigeriano

Lecce – I poliziotti del Commissariato di P.S. di Galatina sono intervenuti presso il centro “SPRAR” in via Trieste per un’aggressione ai danni di un cittadino di nazionalità malese ad opera di un cittadino di nazionalità nigeriana, entrambi ospiti della predetta struttura.

Sul posto, gli agenti, hanno avuto appurato che il cittadino nigeriano, OGHAGBON Collins di anni 27, aveva avuto una discussione, con il cittadino malese, scaturita per futili motivi dovuti al cattivo smaltimento dell’immondizia, e che quest’ultimo era stato minacciato dal cittadino nigeriano con un grosso coltello da cucina.