Dietro il giustizialismo e l’autoproclamata ‘onestà’ c’è il vuoto a 5 stelle

Condividi

di Maurizio Blondet

Perfetta recitazione quella di Di Maio. Splendido tempismo. “Alle europee la scelta è fra noi e la Tangentopoli bis che stiamo vedendo nelle inchieste delle ultime tre settimane…..Perché il tema vero è che abbiamo una nuova Tangentopoli – che sta colpendo tutte le forze politiche e NOI dobbiamo arginare”. Così spiega benissimo lo scopo della mitragliata di inchieste, che i grillini si aspettavano gongolando da settimane, conoscendo date e circostanze in anticipo: “La scelta è fra NOI e la corruzione”. NOI non abbiamo più bisogno di presentare un programma alla nazione, perché NOI siamo gli onesti. Perché “IL TEMA VERO” non è che le nostre leggi e programmi di decrescita bloccano l’economia in recessione, che il reddito di cittadinanza è un fallimento, che non sappiamo cosa fare in nulla; “IL TEMA VERO” è l’onestà. Non si può scegliere fra due programmi, ma si deve scegliere fra onestà e corruzione. Il TEMA VERO non è la crescita, non la UE, non l’euro, non l’oligarchia euro-tedesca che spadroneggia; non se noi stiamo con Draghi e Mattarella o con gli euroscettici. Quelli non sono temi veri. Il tema vero è la corruzione e dovete stare con NOI perché “NOI la dobbiamo arginare”.