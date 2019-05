Elezioni UE, Merkel: “Mai la Lega nel Ppe”

Parola di cancelliera: la Lega di Matteo Salvini non entrera’ mai nel Ppe. Troppe le differenze, a cominciare dai migranti. E in generale la sfida populista obbliga l’Europa a difendere “i suoi valori fondamentali”.

E’ una Angela Merkel molto esplicita e diretta quella che, in una grande intervista alla Sueddeutsche Zeitung, chiude le porte del Partito popolare europeo alla Lega e in generale alle formazioni populiste o sovraniste. “No”: e’ cosi’ che l’ex “ragazza dell’est” risponde ai giornalisti sull’ipotetica possibilità che il ministro dell’Interni porti il Carroccio porti tra le braccia del Ppe, con l’appoggio del premier ungherese Viktor Orban.

“E’ evidente che abbiamo approcci molto differenti, per esempio sui migranti“, e questo basta, a detta di Merkel, come motivo per “non aprire al partito del signor Salvini”. affaritaliani.it