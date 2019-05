Risparmiometro, raid della Finanza nei conti correnti

L’ Agenzia delle entrate ha caricato una nuova arma per combattere l’ evasione fiscale. Tecnicamente si chiama Super Anagrafe tributaria, volgarmente conosciuta come Risparmiometro, un fratello del più noto Redditometro ma con una potenza di fuoco maggiore, in grado di scovare chi dimentica di denunciare le entrate al fisco. Come ricorda Milano Finanza, non si tratta di una vera e propria novità. La sua istituzione è datata 2011, contenuta nel decreto Salva-Italia del governo Monti, ma dopo anni di scarso utilizzo, ora la Super anagrafe tributaria è tornata in auge, a seguito del via libera condizionato del garante della privacy delle scorse settimane.

Dopo l’ avvio nell’ agosto scorso di una prima fase sperimentale dedicata alle società, il Risparmiometro verrà ora utilizzato anche per le persone fisiche. E ora anche dai militari della Guardia di finanza. In pratica il fisco ficcherà il naso direttamente nei nostri conti correnti, carte di credito, deposito titoli e saprà persino il numero degli accessi alle cassette di sicurezza. Il ragionamento è semplice. Guardando il saldo contabile delle posizioni bancarie e finanziarie dei contribuenti un anno con l’ altro e le spese sostenute per il mantenimento della famiglia, la Finanza è in grado di rilevare se esistono redditi non dichiarati. In pratica il patrimonio detenuto dev’ essere compatibile con le entrate e con le uscite.