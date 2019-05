Isis, blitz a Sant’Elpidio a Mare: arrestato sospetto terrorista

Sant’Elpidio a Mare- Un giovane extracomunitario, si ipotizza che sia un terrorista dell’Isis, è stato tratto in arresto, ieri mattina, intorno alle 8, in seguito a un blitz messo a segno dalla polizia in un’abitazione del centro città, all’incrocio tra via Porta Romana e via Prati.

Quattro le pattuglie entrate in azione, coadiuvate dai vigili del fuoco che hanno forzato gli infissi dell’appartamento preso di mira, per consentire agli agenti di entrare cogliendo di sorpresa il soggetto che stavano cercando.