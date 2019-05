Francia, si avvera profezia di Houellebecq: alle Europee un partito musulmano

Una lista francese di ispirazione musulmana partecipera’ alle elezioni europee del 26 maggio prossimo. Il suo nome e’ “Unione per un’Europa al servizio dei popoli”, e a guidarla sarà Nagib Azergui, il presidente dell’Umdf, l’Unione Democratica dei Musulmani Francesi, di cui la lista è un’emanazione. Questa sara’ la trentaquattresima formazione francese a correre per l’ Europarlamento. Un fatto che Michel Houellebecq, autore del best seller “Sottomissione” leggerebbe come un avveramento della sua profezia.

La procedura di ammissione della lista di ispirazione musulmana – – Come spiega il sito di “Franceinfo”, in un primo tempo la lista non era stata ammessa all’elezione perché alcuni documenti presentati dai rappresentanti “non erano conformi” alle regole previste. In particolare, ha precisato il capolista, mancavano delle menzioni manoscritte da alcuni candidati.