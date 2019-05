Viareggio: disabile su sedia a rotelle si uccide davanti Agenzia delle Entrate

Condividi

Viareggio – Un uomo di 48 anni, disabile su una sedia a rotelle, è stato trovato morto questa mattina davanti all’ingresso del palazzo dell’Agenzia delle Entrate di Viareggio (Lucca). Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 6 da parte di un dipendente dell’ente.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita.







Quando il personale del 118 si è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del disabile sulla carrozzina. Sul posto i carabinieri e la polizia. Al momento non è stato ritrovato nessun biglietto che spieghi il gesto. adnkronos