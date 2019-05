Versilia Yachting, Rossi arriva ad alzabandiera concluso e attacca Rixi che non ha ritardato l’evento

di Valerio Palandri

Una mattinata col Vice Ministro con delega ai porti, Edoardo Rixi, a Viareggio al Versilia Yachting rendez-vous. Insieme a Massimiliano Baldini, al gruppo Consiliare e alla sezione Lega di Viareggio.

L’Onorevole Edoardo Rixi arriva un’ora prima dell’evento, lo incontro ad un ingresso secondario, e ci avviamo insieme verso l’inaugurazione. Mentre passeggiamo, mi chiede come va in Toscana, parliamo anche della situazione a Livorno, mentre aspettiamo l’allestimento della pedana dove appoggerà il ponte mobile per raggiungere la Darsena opposta (ovviamente l’evento è ancora chiuso). Una volta allestito il tutto, inizia la cerimoni,a in orario, con la partecipazione della banda della Marina Militare.

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, arriva con 20 minuti di ritardo ad alzabandiera concluso, ed invece di scusarsi, comincia ad attaccare pubblicamente il Vice Ministro Rixi dicendo che doveva posticipare l’evento e che ci ha messo 400 mila euro (come se fossero i suoi).

Ma l’Onorevole era un ospite e non faceva parte dell’organizzazione, la quale ha invece rispettato i tempi previsti.

Mentre ci spostiamo insieme ai giornalisti, verso la parte opposta della Darsena, ai rumors e alle accuse di Rossi, si accoda il fedele Giorgio Del Ghingaro, Sindaco di Viareggio, il quale cerca d’impedire a Massimiliano Baldini, Consigliere Comunale in quota Lega, di salire sulla passerella, urlando: “Viareggio la rappresento io!”. Gesto anche rischioso visto l’instabilità della stessa, ma Baldini gli replica: “La Città, in quanto eletto in Consiglio Comunale, senza vincolo di mandato, la rappresento quanto te.”

Come risultato si creano due differenti gruppi, Il Vice Ministro Rixi, in un secondo, ha capito il vento che tira in Toscana e si è accorto della boria e dell’arroganza di Rossi e di Del Ghingaro.

Come toscano, mi scuso io per loro, perché persone così arroganti di certo non rappresentano al meglio la nostra Regione, anche perché l’Onorevole Edoardo Rixi è una persona eccezionale, che sa ascoltare ed oggi l’ha dimostrato davanti a tutti.

Valerio Palandri