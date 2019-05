Salone dell’odio: antagonisti invocano piazzale Loreto per editore Historica-Giubilei Regnani

Condividi

“Il clima d’odio che circonda il Salone del Libro di Torino sta diventando insopportabile. Pochi minuti dopo l’apertura dei cancelli della giornata inaugurale, una foto di rito con lo stand della casa editrice Historica-Giubilei Regnani postata sui social dai due animatori, Francesco Giubilei e Daniele Dell’Orco, ha riscosso centinaia di commenti, interazioni e feedback. Non tutti concilianti. Sul profilo di Dell’Orco, alcuni antagonisti hanno minacciato di passare dalle parole ai fatti in modo del tutto gratuito e ingiustificato, oltre che vile”. Lo riferisce in una nota la stessa casa editrice Historica-Giubilei Regnani.

“Dall”augurio’ di trovare i due editori appesi alle travi dello stand, con palese richiamo ai fatti di Piazzale Loreto, si è passati alle minacce. Un episodio che contribuisce a rendere pesante l’aria attorno ad un editore che nulla ha a che vedere con la vicenda che ha coinvolto la casa editrice Altaforte e la sua espulsione dal Salone, – continua la nota – ma che palesa la tendenza a fomentare l’odio e a ricercare nemici che non esistono in base ad accuse assurde e ad etichette insensate e passibili di azioni legali. Come quelle di ‘razzismo’, ‘xenofobia’ e ‘fascismo’ che il dimissionario consigliere del Salone del Libro, Christian Raimo, ha rivolto a diversi intellettuali, giornalisti ed editori tra cui Giubilei”.