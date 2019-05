Moavero pensa agli affari suoi e briga per introfularsi nella Commissione UE

Lo State of the Union è appuntamento annuale che si tiene all’Istituto Europeo di Firenze, il Padrone di casa è il Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Ospiti di pregio, a Firenze. Tutti i candidati alla presidenza della prossima Commissione Europea, il cuore dei meccanismi decisionali del futuro di tutti noi (ancora) 28 Paesi. Manca all’ultimo momento solo il Presidente Parlamento Europeo, Antonio Tajani, richiamato con urgenza dall’indisposizione del Cavaliere.

E’ un appuntamento che l’Istituto Europeo di Firenze ospita tutti gli anni, presenti Ska Keller, candidato alla presidenza per i Verdi, Frans Timmermans, candidato per i socialisti, Guy Verhofstadt, per ALDE e Manfred Weber, per il Partito popolare europeo.

Che dice l’Italia? – – E’ un’ottima occasione per l’Italia per far valere il proprio peso e la propria posizione per esempio sui nuovi assetti europei. A proposito, ne abbiamo? Al di là dei bisticci alla Sandra e Raimondo, quali sono le posizioni dell’Italia ad esempio sulla prossima Commissione Europea?

Scopriamo pero’ all’ombra delle colline di Fiesole che il Ministro Moavero ha molto a cuore di perorare una causa. Verrebbe da credere che si tratti del ricollocamento dell’Italia all’interno dello scacchiere europeo. Oppure della gravissima crisi che sta investendo la Libia e la spaventosa catastrofe umanitaria che ne potrebbe derivare. Ma non è la politica estera dell’Italia ad agitare l’animo del Ministro degli Esteri.

Magari vuole un aiuto per la questione migranti, o la ricerca di una posizione comune sulla via della seta, prima che la Cina ci mangi come un involtino primavera.

Pare pero’ che quest’anno il nostro Ministro abbia brillato tra i leader europei che ospitava proprio per mancanza di politica estera tra i temi in agenda.

C’è una faccenda che preoccupa assai più il Ministro Moavero. E cioè cercare ad ogni costo di avere la poltrona di commissario italiano al prossimo giro della Commissione.