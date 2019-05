Il Pd ha deciso di estinguersi. E sceglie Moscovici come sponsor

Adesso il Pd cavalca Moscovici per la corsa alle Europee del prossimo 26 maggio. Il Commissario agli Affari Economici parteciperà oggi ad un incontro a Roma a Piazza Pietra per discutere di Europa con due esponenti del Pd, Paolo Gentiloni e il candidato dem Roberto Gualteri. Di fatto i dem usano uno dei più forti sostenitori dell’austerity per lanciare la campagna elettorale per Strasburgo del numero 3 nella lista della corcoscrizione Centro Italia. E come sottolinea la Verità, la presenza di Moscovici all’incontro dem fa a pugni con il programma dello stesso Gualteri:

“Sono stato in prima linea nella lotta contro l’austerità europea e per una riforma del Patto di stabilità e tra gli artefici dell’introduzione delle nuove regole sulla flessibilità, che hanno consentito all’Italia di evitare 43 miliardi di tagli e tasse“, si legge nel programma del candidato dem. Ma in questo caso per il Pd non importa che il commissario Ue suporti ricette economiche totalmente opposte, viene usato come figurina in chiave anti-sovranista.