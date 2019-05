AH, L’ITALIA! Nazionalizzare o perire?

Noi italiani, spessissimo parliamo male del nostro Paese, siamo famosi nel resto del mondo per il nostro cinismo e disincanto, nei confronti della politica ed il nostro viscerale attaccamento alla mamma ed alla “Famiglia”, crea ilarità tra chi italiano non è. Così, un po’ perché siamo esterofili ed un altro po’ perché per la maggioranza di noi l’erba del vicino è sempre più verde, cerchiamo disperatamente di cambiare ed essere più tedeschi dei teutonici stessi, ma se siamo così, nel bene come nel male, è perché, forse, la nostra civiltà (quella italiana) è più antica di tutte le altre e quindi, di conseguenza, “sotto questo ponte, di acqua, troppa ne è passata!”. Ne abbiamo viste veramente di tutti i colori per non riconoscere d’emblée la più goffa di tutte le fregature: la ristrutturazione di Alitalia da parte di Lufthansa a patto, però, che il Governo italiano non vi partecipi.

Se Paolo Villaggio non fosse morto una battuta simile sarebbe senz’altro degna del mitico Professor Kranz in “Quelli della domenica” ma così ahimè non è, quindi, c’è ben poco da ridere e molto da indignarsi.