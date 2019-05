Forlì, ”per i fedeli islamici le leggi non valgono”

Forlì – “Per i fedeli islamici, a Forlì, le leggi non valgono, men che meno le disposizioni regionali. Nella struttura di via Fabbretti, il cui uso improprio come luogo di preghiera abbiamo più volte denunciato e su cui ha convenuto anche la Regione, l’andazzo è sempre lo stesso senza che la Giunta Drei muova un dito. Eppure, in città c’è una moschea ufficiale con tanto di minareto più che sufficiente per accogliere i fedeli. Si tratta quindi di una vera e propria sfida che i musulmani lanciano alla comunità forlivese, contando su una sorta di impunità che l’amministrazione Pd gli sta accordando. L’auspicio è che il Comuni si attivi immediatamente per mettere la parola fine a questa grottesca vicenda”.

Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, torna sul noto ‘caso’ di via Fabbretti, che ha avuto come esito la cancellazione dell’associazione Afaf dal registro delle Associazioni regionale di promozione sociale e il divieto di usare lo stabile, gestito dall’associazione, come luogo di culto.