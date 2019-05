Toscana, trasporto pubblico affidato ai francesi: è bufera

La Regione Toscana ha assegnato la gestione per il trasporto pubblico locale ad Autolinee toscane Spa, azienda del gruppo francese Ratp. In mezzo alla disputa dei ricorsi, che aveva da tempo bloccato l’iter della gara dopo l’annullamento sancito dal Tar nel 2016, la Regione ha così deciso di rompere gli indugi. A convincere la giunta è stata una sentenza della della Corte di Giustizia Europea dello scorso 21 marzo, chiamata in causa da un parere chiesto dal Consiglio di Stato.

La gara vale circa 4 miliardi di euro. A ottobre, però, è fissata l’udienza del Consiglio di Stato sul contenzioso aperto. Con Mobit (l’altro soggetto in campo nella gara) che dopo la pubblicazione dell’assegnazione ha subito annunciato nuove azioni. Così quella che a molti è sembrata una forzatura della Regione, ha suscitato forti polemiche. E non solo fra le opposizioni.