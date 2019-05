Roma, altra casa popolare ai Rom: tensione a Casal Bruciato

Condividi

Residenti ancora una volta in strada contro l’arrivo di rom nel quartiere, cui è stato assegnato una casa popolare. E accade ancora a Casal Bruciato (ieri la tensione a Torrenova), nella zona est di Roma. Il rischio è di una nuova Torre Maura con i residenti in assetto di protesta e i rom scortati dalle forze dell’ordine.

Da questa mattina poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia Locale sono in via Satta, dove al civico 20 è stato assegnato un alloggio popolare a una famiglia rom. Quattordici persone provenienti dal campo La Barbuta andranno ad abitare in un appartamento di 100 metri quadrati.