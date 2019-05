Sri Lanka: espulsi 600 stranieri fra cui 200 predicatori islamici

Condividi

COLOMBO – Sri Lanka – Il governo ha espulso oltre 600 cittadini stranieri, tra cui circa 200 religiosi islamici, dopo gli attentati suicidi di Pasqua compiuti un gruppo jihadista locale. Lo ha riferito un ministro all’Afp Sunday.

Il ministro degli affari interni, Vajira Abeywardena, ha affermato che i predicatori islamici erano entrati legalmente nel paese, ma in seguito alle misure di sicurezza dopo gli attacchi terroristici, sono stati ritirati i loro visti e sono stati espulsi dall’isola. “Considerando la situazione attuale nel paese, abbiamo rivisto il sistema e preso una decisione per aumentare le restrizioni sui visti per gli insegnanti religiosi”, ha detto Abeywardena. “Tra i 600 stranieri espulsi, circa 200 erano predicatori islamici”.