Persecuzione dei cristiani ‘a livelli vicini al genocidio’

La persecuzione dei cristiani in alcune parti del mondo è vicina ai livelli di “genocidio”, secondo un rapporto ordinato dal ministro degli esteri Jeremy Hunt. La revisione, guidata dal vescovo di Truro, il reverendo Philip Mounstephen, ha stimato che una persona su tre ha subito persecuzioni religiose e che i cristiani sono il gruppo religioso più perseguitato.

Il ministro Hunt ha detto di ritenere che il “politicamente corretto” abbia avuto un ruolo nella questione che non è stata affrontata. Il rapporto interinale afferma che il principale impatto degli “atti di genocidio contro i cristiani è l’esodo” e che il cristianesimo sta per essere “spazzato via” dal Medio Oriente. La religione “è a rischio di scomparire” in alcune parti del mondo, considerando le cifre secondo cui i cristiani in Palestina rappresentano meno dell’1,5% della popolazione, mentre in Iraq sono passati da 1,5 milioni prima del 2003 a meno di 120.000 .