Marocchino ubriaco si scaglia contro agenti, “maiali maledetti, vi uccido”

Condividi

Parma – Completamente ubriaco fin dal mattino, ha molestato gli avventori di un bar di Parma e poi minacciato ed insultato gli agenti intervenuti sul posto. Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni che, in compagnia di un connazionale 31enne, aveva iniziato a bere pesantemente e ad arrecare fastidio a tutti i presenti. Così tanto che alcuni di essi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, quando oramai la situazione stava diventando pressochè ingestibile.

Ben tre le volanti della questura di Parma giunte sul posto, ma neppure la presenza degli uomini in divisa ha potuto fungere da deterrente per il facinoroso magrebino. In preda ai fumi dell’alcol, e con l’appoggio del connazionale, lo straniero ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, arrivando a minacciarli apertamente, come riportato da “ParmaToday”. “Maiali maledetti, io non ho paura di voi. Se non mi lasciate stare io vi uccido tutti”. Dopo gli agenti, a finire nel mirino dello straniero anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, insultato a sua volta.