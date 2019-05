Toninelli apre ai Benetton in Alitalia ”non va mischiata con ponte Morandi”

«Dire che abbiamo cambiato atteggiamento su Atlantia non sta né in cielo né in terra». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio 24, parlando del possibile coinvolgimento della società della famiglia Benetton in Alitalia.

«Abbiamo un vantaggio, quello di non mischiare le cose: quando lo fai – ha detto – sei ricattabile o devi fare compromessi al ribasso. Sono due cose diverse, due dossier che vengono valutati singolarmente». ilsole24ore.com