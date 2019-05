Salvini propone il ritorno dei grembiuli a scuola

“Abbiamo riportato l’educazione civica a scuola come materie di studio obbligatorio. Ora chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro… Già so che diranno che lo faceva anche il Duce, ma siamo in democrazia e bisogna riportare ordine e disciplina…”. Lo ha detto Matteo Salvini a San Giuliano per un comizio elettorale, il primo del suo tour in Toscana.