Migranti, barcone con 100 persone punta verso Lampedusa

Tornano in mare le Ong e ricominciano le partenze – La nave Mare Jonio è diretta verso un barcone in legno che punta Lampedusa, a meno di 15 miglia della zona ‘sar’ maltese. La notizia che ci fosse una barca con circa 100 migranti è arrivata dalle comunicazioni radio tra l’aeronautica maltese e la guardia costiera libica. Pochi minuti prima era stata segnalata la presenza di un’altra imbarcazione che è stata raggiunta dai libici.

“Denunciamo il respingimento in un porto non sicuro, dove non sono rispettati i diritti umani”, dice il capo missione della Mare Jonio, Beppe Caccia in un video su repubblica.it. La nave di Mediterranea ha comunicato al centro di soccorso di Roma la disponibilità ad aiutare il barcone diretto a Lampedusa e attende istruzioni.