Juncker: i tedeschi hanno violato il patto di stabilità 18 volte

Volano gli stracci tra Germania e Cmmisione UE – BRUXELLES, 2 MAG – “I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte – le ho contate – e continuano a farlo“. Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt.

“E’ vero che debito e deficit sono scesi in Germania, ma la Germania non ha ancora messo sotto controllo il suo surplus. Ma il problema chiave per gli europei non è questo. Non ci amiamo, abbiamo perso la nostra libido collettiva”.