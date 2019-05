Firenze, accattonaggio molesto: false mime aggrediscono turisti. Nessuno interviene

Condividi

Firenze – Turisti importunati dalle false mime, aggressioni verbali e fisiche ai passanti. Tutto viene tollerato. Se non ricevono soldi, le donne si scoprono le parti intime o urinano per strada. Vigili e carabinieri non intervengono.

Video RTV 38