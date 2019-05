Di Maio “spegne” Radio Padania: bloccata trasmissione nazionale

Nuova battaglia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ora tocca alla storica “voce” della Lega: Radio Padania. Con una lettera inviata dal ministero guidato da Di Maio viene imposto alla radio leghista di interrompere le trasmissioni su tutto il territorio nazionale attraverso il circuito Eurodab (le radio digitali). Secondo il ministero delle Attività Produttive (che gestisce le frequenze radiotelevisive), Radio Padania può trasmettere solo a livello locale.

A rendere nota la notizia è stato il quotidiano La Repubblica secondo il quale l’emittente ha sette giorni di tempo per mettersi in regola. Giovanni Gagliano, il dirigente che ha firmato l’atto del Mise, scrive alla società cooperativa Radio Padania: “Si invita codesta società a sospendere immediatamente la trasmissione dei propri contenuti al Consorzio Eurodab e si comunica che, in caso di reiterata violazione, questo ministero procederà all’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata alla Radio Padania Libera il 28 agosto 2018“.