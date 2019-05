Bella e sovrana: ecco il quarto numero di ‘Cultura Identità’

Condividi

150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Olio su tela, cm 200 x 150:

una vestale ignuda avvolta nel Tricolore, opera dell’artista di Luca Vernizzi. Non potevamo scegliere immagine migliore per il quarto numero di #CulturaIdentità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni, il cui tema di approfondimento questo mese è: sovranizzare. Lo troverete in tutte le edicole venerdì 3 maggio in allegato gratuito al quotidiano Il Giornale.

Il numero di maggio di CulturaIdentità presenta, oltre agli editoriali di Stefano Zecchi, Paolo Corsini, Diego Fusaro, Laura Tecce, Nuccio Bovalino, i contributi di alcuni fra più interessanti intellettuali europei.