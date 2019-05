“1° maggio è festa di tutti, non di sindacati e cantanti di sinistra”

Frecciata del ministro dell’Interno, Matteo Salvini sul primo maggio. “è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, oggi, non è la festa dei lavoratori di sinistra o dei sindacati di sinistra o dei cantanti di sinistra. È la festa di tutti gli italiani che lavorano, anche in maniera autonoma, quindi partite Iva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori‎”, ha detto Salvini parlando a Tivoli.

Landini (CGIL): ”Marx serve ancora”