No dimissioni, Conte chiede a Siri di tenere ‘basso profilo’

In questo momento qualsiasi mossa sarebbe avventata. E svantaggiosa per tutti. Sulla vicenda Siri – dopo l’incontro di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario alle infrastrutture, il leghista Armando Siri, finito sotto inchiesta a Roma per un presunto caso di corruzione negli appalti eolici – questa è una convinzione che accomuna i vertici del governo gialloverde.

Al di là delle prese di posizione della prima ora e delle ‘necessità’ della campagna elettorale, dove puntare il dito sulle defaillance degli altri paga sempre. E Conte, ieri sera avrebbe preso atto che, per ora, non è matura alcuna decisione, consigliando però a Siri, a quanto si apprende, di mantenere “un profilo basso”, in attesa di novità.