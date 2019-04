Isis, Al Baghdadi ricompare in un video di propaganda dopo 5 anni

Abu Bakr al Baghdadi, il leader dello Stato islamico, è comparso in un video della propaganda jihadista per la prima volta in cinque anni. Il video, riferisce su twitter Rita Katz, fondatrice della società Usa di monitoraggio degli estremismi Site Intelligence Group, mostra il leader dell’Isis mentre conversa con altri uomini, i cui volti sono oscurati, della guerra contro i “crociati” e della fina della battaglia a Baghouz, in Siria, un dettaglio che indica che il filmato è recente.

L’ultima volta Al Baghdadi fu filmato in pubblico nel luglio 2014 mentre predicava nella grande moschea di Mosul, in Iraq, ai tempi del massimo splendore del Califfato nero. (askanews)