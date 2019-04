Migrante minaccia autista e cerca di dirottare un Flixbus

Un ragazzo di 18 anni originario della Guinea – arrivato in Italia da minorenne e in possesso di permesso di soggiorno – è stato arrestato mercoledì per aver tentato di dirottare un pullman Flixbus nel milanese. Il giovane, una volta salito sul bus, ha cercato di obbligare l’autista a cambiare il percorso e poi, una volta raggiunto dagli agenti, gli ha aggrediti cercando di darsi alla fuga. Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il ragazzo è riuscito a salire senza biglietto sul Flixbus partito da Lampugnano e diretto a Venezia. Una volta imboccata l’autostrada A4, il 18enne si è alzato e si è avvicinato all’autista, obbligandolo a dirottare la corsa verso Torino, mentre i passeggeri davano l’allarme al 112 con decine di telefonate.