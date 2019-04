«Fascisti! Fascisti!»: e giù botte ​a due ragazzi, uno è della Lega

Condividi

PADOVA – Aggressione tremenda nella notte del 26 a Padova, all’una e mezza nei pressi di un bar in pieno centro storico: due giovani sono stati pestati da una decina di coetanei al grido di “Fascisti, Fascisti”. Devastato anche il locale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

A riferire il fatto Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, senatore della Lega. “Ieri abbiamo ascoltato tante belle parole. Oggi, purtroppo, parlano i fatti. Questa notte un gruppo di codardi ha aggredito e picchiato due ragazzi, uno dei quali è della Lega, al grido “fascisti, fascisti“. I fatti si sono svolti in un bar di Padova, in via Gritti, verso l’una.