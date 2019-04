Stop “soccorso” clandestini, ira della Ong Mediterranea

Condividi

Un atto “dal solo scopo intimidatorio e irricevibile dal punto di vista legale” in quanto “la Mare Jonio è un rimorchiatore e nave da carico della marina commerciale italiana che svolge attività di monitoraggio e denuncia delle violazioni dei diritti umani, pattugliando il Mediterraneo centrale”.

E’ quanto afferma Mediterranea Saving Human dopo la notifica da parte della Guardia Costiera della diffida ad effettuare operazioni di ”salvataggio” (prelevare clandestini, ndr). Come ogni imbarcazione, prosegue Mediterranea, “non solo abbiamo tutto il diritto, ma il preciso dovere, fissato anche dagli articoli 489 e 490 ‘obbligo di salvataggio’ del Codice della Navigazione, di intervenire in soccorso di imbarcazioni e persone in difficoltà al fine prioritario di salvare vite umane”. ansa