Il baccano del 25 aprile: tutti contro tutti. Altro che Italia pacificata!

Verrebbe voglia di una bella dormita. Stanotte a mezzanotte e risvegliarsi dopodomani. Senza sentire il frastuono, il baccano delle risse sul 25 aprile, tra grillini e leghisti, tra filopalestinesi ed ebrei, tutti contro tutti, nel nome della divisione. Altro che Italia pacificata! Questa “festa” intristisce perché se ne dicono di tutti i colori persino fra quanti la promuovono. Oppure, come al governo: il 25 aprile litigano e dal 26 stanno ancora assieme a palazzo Chigi. I famosi valori…

E’ diventata la festa dello sbadiglio, si tiene sveglio solo Emanuele Fiano con il suo delirio legislativo per mettere in carcere chi ha un’idea che non piace a lui. Non gli basta la censura di Facebook persino se di cognome fai Mussolini, lui vuole andare giù pesante, da buon gendarme della post-storia. Quella scritta con la stilografica dei vincitori.

Strepitano fra di loro – – Si rendano conto piuttosto del fastidio provocato da quegli strepiti tra di loro. Come lo scontro nel governo. Di Maio che riscopre la vena partigiana, che pure Beppe Grillo sbeffeggiava fino a un po’ di tempo addietro; e Salvini, che a festeggiare non ci pensa proprio e se na va a Corleone.

Il rumore diventa più serio quando coinvolge l’associazione partigiani e la comunità ebraica. Che pare non si vogliano manco salutare, visto che a Roma danno vita a due manifestazioni distinte. Da una parte e dall’altra, come combattenti contrapposti. E in effetti ne abbiamo visti negli anni di schiaffoni che volavano tra le due fazioni, nel mirino la Brigata Ebraica.

Annuncio sui social: “Per chi vuole condividere con la comunità ebraica il #25aprile e il ricordo della brigata ebraica senza essere oggetto di contestazioni e insulti”, con appuntamento al cimitero di guerra del Commonwealth. Tanto per non sfilare con l’Anpi.

Che fa ancora di più a Trieste, disertando la commemorazione ufficiale del Comune alla Risiera di San Sabba. Volevano parlare solo loro…